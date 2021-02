Fußball: FIFA setzt sich mit WHO für faire Impfstoff-Verteilung ein

Englands Ex-Star Owen: "Es muss Gerechtigkeit und Fairness bei der Verteilung der Impfstoffe geben"

Der Weltfußballverband FIFA setzt sich für die faire Verteilung von Corona-Impfstoffen ein. Dazu soll es Stadionwerbung und Videobotschaften von prominenten Fußballern geben, kündigten der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, und FIFA-Chef Gianni Infantino am Montag in Genf an.

Als Erster äußerte sich der englische Ex-Internationale Michael Owen, der 2001 als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden war. "Es muss Gerechtigkeit und Fairness bei der Verteilung der Impfstoffe geben", sagte Owen zum Start der Kampagne.

Die WHO kritisiert seit Wochen die bilateralen Verträge, mit denen sich zahlreiche Länder - und auch die EU - den Großteil der verfügbaren Impfdosen gesichert haben. Dadurch ist weniger übrig für die WHO-Initiative COVAX, die im vergangenen Jahr gegründet wurde, um Impfstoff für alle Länder, reich und arm, zu organisieren. Die Impfprogramme finden bisher fast ausschließlich in wohlhabenden Ländern statt. Die WHO argumentiert, dass Pflegekräfte im Gesundheitswesen und besonders gefährdete Menschen in aller Welt geimpft werden sollten, bevor jüngere gesündere Menschen in reichen Ländern zum Zuge kommen.

Die FIFA hatte schon vor einem Jahr ein Programm mit der WHO aufgelegt. Prominente Spieler setzen sich in Videos für die Corona-Schutzmaßnahmen wie Händewaschen und Abstandhalten ein.