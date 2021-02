Fußball: Flecker wieder beim TSV Hartberg

"Ich bin froh, wieder bei dem Verein zu sein, wo ich die erfolgreichste Zeit meiner Karriere hatte"

Fußball-Profi Florian Flecker ist wieder beim Bundesligisten TSV Hartberg. Der 25-Jährige wechselt vom deutschen Zweitligisten Würzburger Kickers zurück in die Oststeiermark, wo er einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis Sommer 2022 unterschreibt, teilte der aktuelle Tabellenneunte am Montagabend mit. "Ich bin froh, wieder bei dem Verein zu sein, wo ich die erfolgreichste Zeit meiner Karriere hatte", wurde Flecker in der TSV-Aussendung zitiert.

Der Steirer war in der Hartberger Aufstiegssaison ein wesentlicher Erfolgsbestandteil für den Klassenerhalt. In 35 Pflichtspieleinsätzen erzielte Flecker sieben Tore und ebenso viele Vorlagen, ehe der Flügelflitzer zu Union Berlin wechselte.

"Wir sind richtig happy, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben uns schon länger intensiv um die Rückkehr bemüht", verriet Hartbergs Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr. "Bei Florian Flecker wissen wir über seine Fähigkeiten am und neben den Platz bestens Bescheid. Wir denken, dass er uns sehr rasch helfen und dass er an seine Leistungen aus der Bundesliga-Premierensaison anknüpfen kann."