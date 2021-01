Fußball: Flugzeugunfall in Brasilien: Viertliga-Spieler, Clubchef tot

Absturz forderte sechs Todesopfer

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Brasilien vier Spieler und der Präsident des Fußball-Viertligisten Palmas Futebol e Regatas ums Leben gekommen. Auch der Pilot starb bei dem Unglück am Sonntag im zentralbrasilianischen Bundesstaat Toncantin, wie der Club mitteilte. Der Flieger war demnach beim Start von einem kleinen Flugfeld in der Gemeinde Porto Nacional abgestürzt. Es gebe keine Überlebenden, zur Ursache gab es vorerst keine Angaben.

Die regionale Cup-Partie am Montag beim Drittligisten Vila Nova, zu der die Delegation von Palmas unterwegs war, wurde vom brasilianischen Verband auf unbestimmte Zeit verschoben.