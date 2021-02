Fußball: Forest Green Rovers spielt in Trikots aus Kaffee-Resten

Der englische Fußball-Viertligist Forest Green Rovers wird in seinem Heimspiel gegen Colchester am Samstag erstmals in Trikots auflaufen, die aus übrig gebliebenen Kaffeesätzen und recyceltem Plastik hergestellt wurden. Bisher hatten die Rovers, die in der viertklassigen League Two Tabellenzweiter sind, Shirts aus Bambus getragen. Die neuen Trikots, bei denen es sich noch um einen Prototyp handelt, sind nach Angaben des Clubs leichter, atmungsaktiver und beständiger.

Die Forest Green Rovers haben in der Vergangenheit schon häufiger mit umweltfreundlichen Innovationen im Fußball für Aufsehen gesorgt. Der Weltverband FIFA hat den Club aus Nailsworth, rund 200 Kilometer westlich von London, als "grünsten Fußballverein der Welt" anerkannt. Der Club bezeichnet sich selbst als klimaneutral. Auf dem Dach des Stadions The New Lawn sind Solarpaneele angebracht, die 25 Prozent des benötigten Stroms erzeugen. Das Essen im Stadion ist vegan.