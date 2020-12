Fußball: Frankreichs Ex-Teamchef Domenech neuer Trainer des FC Nantes

Der FC Nantes hat am Samstag die Verpflichtung des früheren französischen Fußball-Teamchefs Raymond Domenech bis Ende Saison bestätigt. Der 68-Jährige hat seit der WM 2010 in Südafrika, als Frankreich als Gruppenletzter in der Vorrunde ausgeschieden und die Mannschaft zwischenzeitlich in einen Streik getreten war, keine Team mehr trainiert.

Domenech tritt die Nachfolge von Christian Gourcuff an, von dem sich der Club Anfang Dezember getrennt hatte. Nantes belegt in der Tabelle der Ligue 1 nach 17 Spielen nur Platz 16.