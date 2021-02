Tabellenführer SV Lafnitz kann erst verspätet in die Frühjahrssaison der 2. Fußball-Liga starten. Die am Freitag angesetzt gewesene Heimpartie der 14. Runde gegen den FC Juniors Oberösterreich musste bereits am Donnerstag verschoben werden. Bei einer Vorkommissionierung zeigte sich, dass das Spielfeld aufgrund der Witterung nicht bespielbar ist. Ein Nachtragstermin wird sobald wie möglich bekannt gegeben.