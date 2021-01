Fußball: Fünfter Sieg in Folge für Düsseldorf in 2. Liga

Mit Österreicher Danso 2:1 gegen Paderborn

Fortuna Düsseldorf hat am Montag in der 2. deutschen Fußball-Liga den fünften Sieg in Folge gefeiert. Mit dem Österreicher Kevin Danso kam Düsseldorf zum Abschluss der 14. Runde zu einem 2:1-Erfolg über Paderborn und rückte als Fünfter bis auf drei Punkte an Tabellenführer Hamburger SV heran.

Für das im eigenen Stadion unbesiegte, beste Heimteam der Liga scorten Kristoffer Peterson (22.) und Kenan Karaman (55.). Chris Führich (79.) gelang für die im Finish auf den Ausgleich drängenden Gäste nur noch der Anschlusstreffer.