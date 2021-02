Der GAK hat sich am Sonntag wieder auf Platz vier der 2. Fußball-Liga geschoben. Die Grazer gewannen ihr Auftakt-Heimspiel nach der Winterpause gegen den FAC 1:0, Torschütze war Marco Gantschnig in der 83. Minute. Die drei vor dem GAK liegenden Clubs Lafnitz, Liefering und Blau Weiß Linz sind nicht aufstiegsberechtigt beziehungsweise wollen nicht um eine Oberhaus-Lizenz ansuchen. Der GAK hingegen kündigte an, sich um die Spielerlaubnis für die Bundesliga bemühen zu wollen.