Fußball: Gattuso: Napoli nicht immer "schön wie Brad Pitt"

"Sondern hässlich wie ich"

Gennaro Gattuso will seinen Club SSC Napoli offenbar nicht in Schönheit sterben sehen. "Napoli will immer schön sein. Wir können aber nicht immer schön sein wie Brad Pitt, mit blondem Haar und blauen Augen. Manchmal müssen wir auch ein kleinwenig hässlich sein - wie ich", sagte der frühere "Wadlbeißer" Gattuso nach dem glanzlosen 2:1-Sieg des italienischen Fußball-Erstligisten gegen Udinese Calcio am Sonntag.

Tiemoue Bakayoko bescherte seinem nun sechstplatzierten Team mit einem Kopfballtor in der 90. Minute einen immens wichtigen Sieg. Die Süditaliener hatten zuvor aus den vergangenen fünf Partien nur vier Punkte geholt. Sie liegen nun drei Punkte hinter Platz drei.