Fußball: Gebäude vom iranischen Verband soll zwangsversteigert werden

Da Kredit nicht fristgerecht zurückgezahlt wurde

Wegen eines unbezahlten Kredits soll das Gebäude des iranischen Fußballverbands (FFI) in Teheran zwangsversteigert werden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ISNA vom Mittwoch hatte der FFI 2019 bei der einheimischen Organisation für Finanzielle Sozialleistungen einen Kredit in Höhe von umgerechnet rund zwei Mio. Euro aufgenommen. Da der Kredit nicht termingerecht zurückgezahlt wurde, soll es nun zu einer Zwangsversteigerung kommen.

Laut ISNA steht der Kredit in Zusammenhang mit dem Vertrag des Ex-Nationaltrainers Marc Wilmots. Der Belgier hatte im Mai 2019 mit dem FFI einen Vertrag bis zur WM 2022 in Katar unterschrieben. Dieser wurde im Dezember vorigen Jahres aufgelöst, da der FFI wegen der Banksanktionen gegen den Iran Wilmots' Gehalt nicht rechtzeitig überweisen konnte. Die US-Sanktionen sowie die Corona-Pandemie haben den Iran in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte gestürzt, wovon auch der FFI stark betroffen ist.