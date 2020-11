Joshua Kimmich wartet nach wie vor auf seine Diagnose. Wie die "Bild"-Zeitung am Sonntag online berichtete, soll der 25-Jährige bei einem Knie-Spezialisten in Innsbruck untersucht werden. Erst danach soll es an diesem Montag eine offizielle Diagnose über Art und Ausmaß der Verletzung geben und entschieden werden, ob eine Operation notwendig ist.