Fußball: Gladbach empfahl sich mit 4:0 gegen Donzek für CL-K.o.-Phase

ÖFB-Filiale in Gruppe B mit Real und Inter noch immer ungeschlagen - "Eine beeindruckende Serie, die wir da spielen" - Erstmaliger Achtelfinaleinzug bereits am Dienstag möglich

Borussia Mönchengladbach kann erstmals in seiner Clubgeschichte das Achtelfinale der Fußball-Champions-League erreichen. Nach dem eindrucksvollen 6:0 bei Schachtar Donezk vor drei Wochen folgte nun ein klarer 4:0-Heimsieg über den ukrainischen Meister. "Vier Spiele, acht Punkte, 14:4 Tore", betonte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl voller Stolz mit Blick auf die Tabelle der Gruppe B, die Gladbach weiter ungeschlagen einen Zähler vor Real Madrid anführt.

"Das ist schon eine beeindruckende Serie, die wir da spielen", ergänzte der 47-Jährige. Und sollte diese am nächsten Dienstag im Heimspiel gegen das überraschende und noch sieglose Schlusslicht Inter Mailand fortgesetzt werden, dann darf der Club der ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Konrad Laimer schon vor dem letzten Match am 9. Dezember in Madrid den Aufstieg unter die letzten 16 feiern.

"Jeder weiß, dass wir noch zwei große Challenges vor uns haben. Das werden zwei große, schwere, schöne Spiele, auf die wir uns sehr freuen", meinte Gladbach-Tormann Yann Sommer. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. Wir haben es in der eigenen Hand, das Achtelfinale zu erreichen. Die Chance wollen wir auch wahrnehmen", sagte sein Trainer Marco Rose, der schon mit Red Bull Salzburg historische Club-Erfolge wie den UEFA-Youth-League-Triumph 2017 und das Europa-League-Halbfinale 2018 erreichte.

Gegen den in zwei Spielen völlig enttäuschenden und überforderten ukrainischen Champion beeindruckte die Effizienz und Kaltschnäuzigkeit seines Teams. "Ich bleibe dabei, dass das vor allem spielerisch eine sehr starke Mannschaft ist, die sehr gut organisiert ist", sagte Rose über Schachtar. "Ich bin überzeugt davon, dass die auch in der deutschen Bundesliga eine sehr gute Rolle spielen würden. Wir waren einfach zweimal sehr, sehr stark."

In der Gruppe C gewann Manchester City mit dem 1:0 bei Olympiakos Piräus auch sein viertes Match und steht damit bereits im Achtelfinale. Der FC Porto braucht nach dem 2:0 in Marseille beim weiter punktlosen Tabellenletzten Olympique nur noch einen Zähler aus den restlichen beiden Partien zum Aufstieg.

In der Gruppe D musste Englands Meister Liverpool dagegen mit dem 0:2 zu Hause gegen Atalanta Bergamo erstmals Tore und eine Niederlage hinnehmen. Trainer Jürgen Klopp nannte die vielen Wechsel in seiner Startelf als einen Grund für die "verdiente" Heimniederlage des Tabellenführers. "Wir hatten keinen Rhythmus heute. Wir haben fünf Wechsel gehabt, und das macht dir ein paar Probleme, aber normalerweise kommen wir da durch", meinte der Deutsche, dessen Team vor drei Wochen in Italien noch 5:0 triumphiert hatte.