Fußball: Glasner 2 - VfL-Coach kündigte Gespräch mit Schmadtke an

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner kündigte nach dem 2:1-Sieg über Hoffenheim am Sonntag ein Gespräch mit Sportchef Jörg Schmadtke an. "Wir werden jetzt die Länderspiel-Pause nutzen, um uns noch einmal zusammenzusetzen und die Sache zu besprechen", sagte der Oberösterreicher am Sonntag bei der Pressekonferenz zum 2:1-Sieg des VfL gegen 1899 Hoffenheim. An einen Rücktritt denke er nicht.

Mit einer Trennung seitens des Vereins rechnet er ebenso wenig: "Ich kann versprechen, dass wir weiter alles gemeinsam für den Erfolg des VfL tun werden."