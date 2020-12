Adrian Grbic hat am Mittwoch sein drittes Saisontor für den FC Lorient erzielt. Der österreichische Fußball-Teamspieler sorgte beim Heim-2:2 gegen Nizza in der 83. Minute per Elfmeter für den Endstand. 20 Minuten zuvor war der Stürmer eingewechselt worden. Bei Nizza wurde Flavius Daniliuc in der 74. Minute ausgetauscht.