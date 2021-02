Fußball: Großteil der Asien-WM-Qualifikation verschoben

Der Großteil der verbleibenden Spiele in Phase zwei der asiatischen Fußball-WM-Qualifikation ist aufgrund von Corona-Reisebeschränkungen um zwei Monate verschoben worden. Die Ende März geplanten Matches sollen nun vom 31. Mai bis 15. Juni im Turnierformat an wenigen Orten ausgetragen werden, gab der Kontinentalverband AFC am Freitag bekannt.