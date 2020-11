Fußball: Grünes Licht vom Kantonsarzt - Ukraine durfte trainieren

Corona-Tests vom Montag werden entscheiden, ob Nations-League-Spiel in Luzern stattfinden kann

Das Fußball-Nationalteam der Ukraine, bei dem in der vergangenen Woche insgesamt sieben Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, durfte am Montagabend in der Schweiz trainieren. Die Erlaubnis dafür erteilte der zuständige Kantonsarzt in Luzern, wo das Nations-League-Match am Dienstagabend (20.45 Uhr) stattfinden soll. Über dessen Austragung werden letztlich die Corona-Tests, die die Ukrainer vor dem Montagtraining durchführten, entscheiden.