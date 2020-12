Fußball: Gruppeneinteilung der europäischen WM-Qualifikation

Die Auslosung der europäischen Qualifikationsgruppen für die Fußball-WM 2022 in Katar am Montag in Zürich brachte folgende Gruppeneinteilung:

Gruppe A: Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Aserbaidschan

Gruppe B: Spanien, Schweden, Griechenland, Georgien, Kosovo

Gruppe C: Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen

Gruppe D: Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien-Herzegowina, Kasachstan

Gruppe E: Belgien, Wales, Tschechien, Weißrussland, Estland

Gruppe F: Dänemark, ÖSTERREICH, Schottland, Israel, Färöer, Moldau

Gruppe G: Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland, Gibraltar

Gruppe H: Kroatien, Slowakei, Russland, Slowenien, Zypern, Malta

Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino

Gruppe J: Deutschland, Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein

Spieltermine (10 Runden im Jahr 2021): 24./25. März, 27./28. März, 30./31. März, 1./2. September, 4./5. September, 7./8. September, 8./9. Oktober, 11./12. Oktober, 11./12./13. November, 14./15./16. November

Modus: Zehn Gruppen (fünf Sechser- und fünf Fünfergruppen), die jeweiligen Sieger sind direkt für die WM qualifiziert. Die zehn Gruppenzweiten bestreiten mit den beiden besten in der WM-Quali nicht Erster oder Zweiter gewordenen Gruppensiegern der Nations League Play-offs um drei weitere WM-Tickets (drei K.o.-Turniere, Entscheidung in jeweils einem Spiel, Halbfinali am 24./25. März 2022, Finali am 28./29. März 2022).

