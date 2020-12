Wegen Ausschreitungen bei EM 2016 - Männer seit Februar 2018 in U-Haft

In Frankreich sind am Montag zwei russische Hooligans wegen Gewalttaten zu Haftstrafen von drei bzw. zehn Jahren wegen Ausschreitungen bei der EM 2016 verurteilt worden. Sie wurden beim Prozess in Aix-en-Provence für schuldig befunden, einen englischen Fan so schwer verletzt zu haben, dass dieser schwere Hirnschäden davontrug und seither im Rollstuhl sitzt. Die beiden Hooligans sitzen seit Februar 2018 in Untersuchungshaft.