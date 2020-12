Fußball: Hamburg feierte ohne Hinterseer 3. Sieg in Serie

HSV zwei Punkte hinter Kiel Zweiter

Der Hamburger SV geht als Tabellenzweiter in die Mini-Winterpause der 2. deutschen Fußball-Bundesliga. Torjäger Simon Terodde (82.) sicherte dem ohne Lukas Hinterseer angetretenen Aufstiegsfavoriten am Montag einen späten 2:1-Sieg beim Karlsruher SC. Der HSV blieb mit dem dritten Sieg in Folge zwei Punkte an Leader Holstein Kiel dran. Die Hausherren kassierten die dritte Niederlage en suite, Christoph Kobald spielte bei den auf Rang 14 liegenden Verlierern durch.