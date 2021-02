Fußball: Handgreiflichkeit gegen Landerl - Lübecks Riedel suspendiert

Aufgrund von Handgreiflichkeiten gegen den österreichischen Trainer Rolf Landerl hat der deutsche Fußball-Drittligist VfB Lübeck seinen bisherigen stellvertretenden Mannschaftskapitän Florian Riedel dauerhaft vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Dies teilte der Arbeitgeber des Ex-Rapidlers Osarenren Okungbowa am Donnerstag mit, nachdem neue Details in der Auseinandersetzung zwischen Riedel und seinem Coach bekannt geworden waren.

Lübecks stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Timo Neumann habe nach Mitteilung des VfB die Information erhalten, dass Riedel am Samstag in der Halbzeitpause des Spiels gegen Türkgücü München (0:2) gegen Landerl handgreiflich geworden sei. Landerl, der diesen Vorfall zunächst mannschaftsintern lösen wollte, habe den Sachverhalt auf Nachfrage des Vorstands ebenso bestätigt wie weitere Zeugen, hieß es. Der 45-jährige Wiener Landerl ist seit Sommer 2016 Coach in Lübeck.