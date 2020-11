Fußball: Hartberg drehte 2 - Meinungen

Stimmen zum Bundesligaspiel Admira - Hartberg (2:3):

Damir Buric (Admira-Trainer): "Wir waren am Anfang ganz gut im Spiel und haben uns mit zwei Toren belohnt. Die Elfersituation vor der Pause war für mich der Knackpunkt. Ich will den Elfer nicht beurteilen. Aber man muss dem Gegner vielleicht nicht so nahe kommen. Hauptproblem sind die Standardsituationen, das zieht sich durch die Spiele. Wir arbeiten daran, aber es hat noch nicht funktioniert. Unsere Naivität in manchen Situationen zieht sich durch die ganze Saison. Wir machen zu viele einfache Fehler. Natürlich ist die Enttäuschung jetzt groß."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Ich empfinde eine große Erleichterung über den Sieg nach diesem Spielverlauf. Wir waren aus dem Nichts 0:2 hinten, der Gegner war zweimal vor unserem Tor. Der Elfer vor der Pause war extrem wichtig. Generell waren wir gut im Spiel. Die Mannschaft hat sehr viel investiert und wir haben uns noch mit drei Punkten belohnt. Die Standardsituationen haben uns das Leben dann einfacher gemacht. Wenn man einen Sieg hat, wird einiges leichter. Ich bin zuversichtlich für die nächsten Wochen."