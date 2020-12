Fußball: Hartberg siegt dank 2 - Meinungen

Meinungen zu Hartberg - Altach (1:0):

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Es war für uns ein enorm wichtiges Spiel. Mit dem Sieg haben wir nach oben ein Zeichen gesetzt. Altach war in der ersten Halbzeit etwas stärker, mit der großen Chance durch Rep ist aber ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein Übergewicht erkämpft und uns mit dem Sieg belohnt. Wir hatten ein unglaubliches Jahr 2020 mit großen Momenten für uns. Der Herbst war für uns schwierig, am Ende haben wir das aber gut gelöst."

Alex Pastoor (Altach-Trainer, auf Sky): "Dieses Spiel war symptomatisch. Wir hätten den Sieg nicht verdient, der Gegner auch nicht. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen."

Martin Kobras (Altach-Torhüter): "Im Endeffekt ist null Kontinuität drinnen, hinten anfällig, vorne ungefährlich. Die Verantwortlichen werden sich jetzt Gedanken machen. Wenn wir so weitermachen, spielen wir nächste Saison in der 2. Liga."