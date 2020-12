Fußball: Hartbergs Remis-Könige 2 - Meinungen

Stimmen zum Spiel St. Pölten - Hartberg (2:2):

Robert Ibertsberger (St. Pölten-Trainer): "So wie wir reingestartet sind, war es schwer okay. Wir sind aber nach 30 Minuten zu passiv geworden und haben den Hartbergern damit das Feld überlassen. Da waren Zweikämpfe dabei, die waren nicht gut genug. Das werden wir auf jeden Fall noch hinterfragen müssen. Die Hartberger wollten das dann einfach mehr."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Ich bin nicht zufrieden mit dem Punkt. Leider haben wir uns durch individuelle Fehler in eine ärgerliche Situation gebracht. Aber die Mannschaft hat wieder gezeigt, was sie drauf hat. Am Ende hätten wir uns den Sieg sicherlich mehr verdient."

Dario Tadic (Hartberg-Stürmer): "Wir haben wieder die ersten 20 Minuten verschlafen, sind dann stark zurück gekommen, aber leider ist es wieder nur ein Punkt geworden. Wenn wir nicht bald munter werden, sind die ersten Sechs illusorisch. Es ist schade, dass wir uns immer wieder mühsam zurückkämpfen müssen, das geht mir schon richtig auf den Sack."