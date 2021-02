Fußball: Hasenhüttl-Club Southampton nach 2:0 im FA-Cup-Viertelfinale

Triumph bei Wolverhampton - Nächster Gegner Bournemouth auswärts - Chelsea schaltete Sollbauer und Co. aus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Aktualisierte Fassung nach Chelsea-Sieg und Viertelfinal-Auslosung ---------------------------------------------------------------------

Southampton ist am Donnerstagabend ins Viertelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich auswärts im Premier-League-Club-Duell mit den Wolverhampton Wanderers mit 2:0 durch. Die entscheidenden Tore gingen auf das Konto von Danny Ings (49.) und Stuart Armstrong (90.). Im FA-Cup feierte man in der jüngsten Zeit damit den dritten Sieg in Folge, während man in der Liga fünf Niederlagen in Folge verdauen musste.

Viertelfinalgegner ist auswärts Zweitligist Bournemouth, wie die Auslosung am Donnerstagabend ergab. Chelsea bekommt es zu Hause mit Sheffield United zu tun. Die Londoner sicherten erst nach der Auslosung das letzte Ticket für die Runde der letzten Acht mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg bei Zweitligist Barnsley. Bei den Verlierern wurden Dominik Frieser (ab 59.) und Michael Sollbauer (ab 77.) von Coach Valerien Ismael eingetauscht. Ex-WAC-Abwehrchef Sollbauer wäre beinahe mit einem Volley-Abschluss unmittelbar nach seiner Hereinnahme der Ausgleich geglückt, 1:0-Torschütze Tammy Abraham (64.) rettete in höchster Not vor der Linie.

Premier-League-Leader Manchester City tritt bei Everton an, Manchester United ist im Viertelfinal-Schlager beim Christian-Fuchs-Club Leicester City zu Gast.