Fußball: Hasenhüttl dankte für Unterstützung: "Noch nie erlebt"

Southampton-Trainer verurteilte Rassismus-Vorfall

Ralph Hasenhüttl hat sich für die "unglaubliche" Unterstützung der Southampton-Fans nach der 0:9-Abfuhr seines Team bei Manchester United bedankt. "Diese Unterstützung, die ich von außerhalb erhalten habe. Ich muss sagen, ich habe so etwas noch nie in meiner Karriere als Trainer erlebt", sagte der Steirer bei einem Pressetermin am Donnerstag. Er wolle allen Anhängern großen Dank aussprechen und sehe dies als Ansporn, "dass ich hier beim richtigen Club bin".

Traurige Begleiterscheinung der Niederlage in Manchester war, dass der schon in der 2. Minute ausgeschlossene Schweizer Alexandre Jankewitz auf Social Media rassistisch beleidigt wurde. Die Polizei ermittelt nun. Hasenhüttl betonte, dass der Club den 19-jährigen Jankewitz bestmöglich unterstütze.

"Niemand von uns ist frei von Fehlern, nicht der Spieler, nicht der Schiedsrichter, nicht der Trainer. Jemanden zu beschuldigen ist eine Verantwortung und ich denke, auch eine der Social-Media-Plattformen, weil das sollte nicht passieren", erklärte Hasenhüttl. Southampton liegt in der Tabelle derzeit auf Rang zwölf, am Samstag geht es auswärts gegen Newcastle.