Fußball: Heimdebakel für Rapids EL-Gegner Arsenal gegen Aston Villa

Rapids-Europa-League-Gegner Arsenal ist am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League in ein 0:3-(0:1)-Heimdebakel gegen Aston Villa geschlittert. Ein Eigentor von Bukaya Saka (25.) leitete die vierte Saisonniederlage im achten Spiel ein, ein Doppelpack von Ollie Watkins innerhalb von vier Minuten (72., 75.) besiegelte sie.

Während das Team aus Birmingham mit 16 Punkten einen Zähler hinter den Europacupplätzen rangiert, steckt Arsenal (12) auf Rang elf fest.