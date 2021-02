Fußball: Hinteregger träumt vom Beruf als Helikopterpilot

Der Kärntner Martin Hinteregger hat auch nach der Karriere als Fußballprofi große Ziele. Er gründe mit dem ehemaligen Skispringer Thomas Morgenstern derzeit eine Helikopter-Firma. "Eine extrem spannende Aufgabe", wie der 28-jährige Verteidiger von Eintracht Frankfurt der "Bild-Zeitung" erzählte. "Es wäre toll, wenn ich das, was ich gerne mache, nämlich Helikopter fliegen, auch zum Beruf machen könnte. Den Bootsschein würde ich auch gerne machen", kündigte Hinteregger an.

Schon vor ein paar Jahren habe er sich überlegt, Rettungspilot in den Bergen zu werden. "Ich habe dann einen Schnupperkurs gemacht, und wenn du einmal in einem Helikopter geflogen bist, willst du nicht mehr aussteigen", sagte der ÖFB-Teamspieler. Er stellte fest, dass Rettungspilot "genau das" sei, was er machen will. Ohne die Verantwortung "und ein bisschen Druck könnte ich einfach nicht leben", fügte Hinteregger an.