Fußball: Höchstwert: 32 positive Coronatests in Englands Frauen-Ligen

Bisherige "Topmarke" lag bei zehn positiven Tests

Mit 32 positiven Corona-Tests in einer Woche ist in den beiden höchsten englischen Frauenfußball-Ligen ein Höchstwert registriert worden. Wie der nationale Verband (FA) am Mittwoch auf Basis einer Statistik mitteilte, gab es seit Beginn der Testserien am 2. Juli noch nie so viele Covid-19-Fälle. In der Woche vom 14. bis 20. Dezember wurden 864 Testungen bei Spielerinnen und Club-Mitarbeitern in der Women's Super League und der Women's Championship vorgenommen.

Die jüngste relativ hohe Quote von vier Prozent positiver Tests ist bemerkenswert. Der bisherige Corona-Höchstwert in den Frauen-Ligen - zehn positive Tests - war in der Woche vom 19. bis 25. Oktober registriert worden. Eine neue Variante in Großbritannien macht neuen Untersuchungen zufolge das Coronavirus sehr wahrscheinlich leichter übertragbar. Zu diesem Schluss kamen Experten der englischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE).

Österreichs Nationalteam-Duo Manuela Zinsberger und ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck stehen beim englischen Spitzenclub Arsenal unter Vertrag. Torfrau Zinsberger ist am Montag in der von der APA - Austria Presse Agentur unter den Coaches bzw. Sportlichen Verantwortlichen der Frauen-Erstligisten Österreichs zu "Österreichs Fußballerin des Jahres" gewählt worden.