Fußball: Hoffenheim nach 1:1 in Mainz sieben Partien sieglos

Fünf Österreicher im Einsatz

Hoffenheim ist in der deutschen Fußball-Bundesliga schon sieben Partien ohne Sieg. Die Kraichgauer um ÖFB-Shootingstar Christoph Baumgartner kamen am Sonntag zum Abschluss der 9. Runde nicht über ein 1:1 in Mainz hinaus. Mit nur neun Punkten liegt die TSG auf Platz zwölf, Mainz auf Platz 16. Robin Quaison brachte die Gastgeber in Front (33.), Ihlas Bebou glich aus (62.).

Der bei Mainz eingewechselte Karim Onisiwo zwang zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Antritt Hoffenheims Dennis Geiger zu einem Rotfoul. Mit den Mainzern Onisiwo und Kevin Stöger (ab 86.) beziehungsweise bei Hoffenheim Baumgartner (bis 77.), Florian Grillitsch (bis 54.) und dem durchspielenden Stefan Posch waren fünf Österreicher im Einsatz.