Fußball: Hoffenheims ÖFB-Teamspieler Posch mit positivem Coronatest

Verteidiger zeige laut Clubangaben aktuell keine Symptome

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-jährige Steirer zeige laut Angaben seines Clubs 1899 Hoffenheim aktuell keine Symptome. Posch hatte den positiven Test demnach vor dem Europa-League-Spiel der Hoffenheimer am Donnerstagabend (21.00 Uhr/live Nitro und DAZN) gegen Molde FK aus Norwegen abgegeben. Der Verteidiger hätte sich unmittelbar danach in Quarantäne begeben und sei inzwischen zu Hause, hieß es.

Das Sechzehntelfinal-Hinspiel gegen Molde findet wegen der norwegischen Corona-Reisebeschränkungen im Stadion des spanischen Salzburg-Gegners Villarreal statt. Bei Hoffenheim stehen mit Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner zwei weitere ÖFB-Nationalspieler unter Vertrag. Nach dem positiven Test bei Posch war die gesamte Mannschaft einer zusätzlichen Testung unterzogen worden. Diese habe laut Clubangaben aber keinen weiteren positiven Fall ergeben.

Im Oktober hatten sich bereits zehn Spieler der Hoffenheimer, der Großteil davon wegen positiver Tests auf das Virus, in Quarantäne befunden. Das Österreicher-Trio war damals nicht betroffen. Die ersten Länderspiele des neuen Jahres, bei denen Posch, Grillitsch und Baumgartner mitwirken könnten, stehen Ende März in der WM-Qualifikation in Schottland (25. März) sowie in Wien gegen die Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) auf dem Programm.