27-Jähriger lieferte zehnten Assist

Raphael Holzhauser hat seine imposante Scorer-Bilanz in der belgischen Fußball-Jupiler-Pro-League weiter aufgebessert. Der ÖFB-Teamspieler bereitete den einzigen Treffer seines Clubs Beerschot beim 1:1-Heimremis gegen Cercle Brügge am Mittwochabend mit einem Idealpass vor. Für den 27-Jährigen war es bereits der zehnte Assists, daneben hat er auch elfmal selbst ins Tor getroffen. Bei 21 Scorerpunkten hält neben ihm in der Liga bisher nur Genks Paul Onuachu.