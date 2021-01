Nach zwei Assists bei Beerschot-Sieg

Raphael Holzhauser hat am Sonntag die Führung in der Scorerwertung der belgischen Fußball-Liga übernommen. Der ÖFB-Teamspieler brachte es beim 3:0-Auswärtssieg seines Clubs Beerschot gegen Zulte Waregem auf zwei Assists und hält damit bei 23 Scorerpunkten (11 Tore, 12 Vorlagen). Einen Punkt dahinter liegt Genk-Stürmer Paul Onuachu an der zweiten Stelle.