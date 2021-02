Fußball: Holzhauser machte mit Elfertor das Dutzend voll

Beerschot verlor trotzdem - ÖFB-Teamspieler führt Scorerwertung in Belgien an

Raphael Holzhauser hat am Sonntag in der belgischen Fußball-Meisterschaft seinen zwölften Saisontreffer erzielt. Der ÖFB-Teamspieler brachte Beerschot bei der 1:2-Heimniederlage gegen Mechelen in der 52. Minute mit einem Elfmeter in Führung und führt mit 25 Punkten (12 Tore, 13 Assists) die Scorerwertung der Jupiler League an.

Holzhauser wurde nach einer Stunde ausgetauscht uns musste von der Ersatzbank mitansehen, wie sein Team mit zwei Gegentreffern im Finish (90., 94.) das Spiel noch verlor.