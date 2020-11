Fußball: Holzhauser verlängerte Vertrag bei Beerschot

Fußball-Profi Raphael Holzhauser hat seinen Vertrag beim belgischen Erstligisten Beerschot bis Juni 2023 verlängert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler erzielte in der laufenden Saison in bisher 13 Ligaspielen bereits zehn Treffer und führt damit die Torschützenliste an. Außerdem gelangen dem Offensivmann acht Torvorlagen.

Die starken Leistungen brachten dem früheren Deutschland- und Schweiz-Legionär unlängst auch seine ersten beiden Nationalteameinsätze ein. Der ehemalige Rapid- und Austria-Spieler Holzhauser steht seit Juli 2019 bei Beerschot unter Vertrag, das derzeit Tabellenzweiter der Jupiler-Pro-League ist.