Der HSV hat seine Tabellenführung in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga nach der 16. Runde behauptet. Die Hamburger gaben sich am Montag im Heimspiel gegen Osnabrück mit 5:0 (2:0) keinerlei Blöße. Lukas Gugganig spielte für Osnabrück in der ersten Hälfte. Der vor einem Wechsel stehende Lukas Hinterseer stand beim HSV hingegen nicht im Kader. Der HSV führt einen Punkt vor Bochum und drei vor Düsseldorf.