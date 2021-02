Fußball: HSV patzte bei Maierhofer-Club Würzburg - 2:3-Niederlage

Hamburger punktgleich vor Bochum und Kiel, das am Montag vorbeiziehen kann, voran - Kulovits auch kommende Woche bei Sandhausen auf Coaching-Bank

Der Hamburger SV hat es verabsäumt, die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga auszubauen. Nach elf Spielen ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Sonntag beim Schlusslicht Würzburger Kickers überraschend mit 2:3 (0:2). Der HSV liegt damit weiter punktgleich vor dem VfL Bochum, der am Freitag bei Erzgebirge Aue mit 0:1 ausgerutscht war, und dem Dritten Holstein Kiel, der am Montag im Schlager der 22. Runde in Fürth gastiert, voran.

Die Würzburger, bei denen Stefan Maierhofer nur auf der Bank saß, sind weiter im Besitz der "Roten Laterne", konnten den Abstand auf den Vorletzten SV Sandhausen aber immerhin auf drei Punkte verringern. Sandhausen hatte bereits am Samstag in Paderborn mit 1:2 verloren. Es war die erste Partie bei der der Ex-Rapidler Stefan Kulovits gemeinsam mit Gerhard Kleppinger als Interimstrainerduo für das Coaching verantwortlich war.

Die Beiden werden auch kommende Woche gegen VfL Osnabrück in dieser Rolle sein. "Wir haben viel gesehen, dass uns in unseren guten Zeiten ausgezeichnet hat. Deshalb haben wir uns entschlossen, dass Stefan und Kleppo auch nächste Woche Trainer bleiben. Sie haben es verdient und haben viel richtig gemacht", sagte Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier.