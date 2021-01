Fußball: HSV verteidigte Tabellenführung, Schlusslicht Würzburg siegt

Hamburgern reichte Remis, auch Verfolger Kiel nur 1:1

Der Hamburger SV hat seine Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verteidigt. Goalgetter Simon Terodde rettete dem Aufstiegsfavoriten am Samstag das 1:1 (1:1) beim 1. FC Nürnberg (Nikola Dovedan ab 91.). Die Hamburger, bei denen Lukas Hinterseer Ersatz war, profitierten dabei von den Punktverlusten der Verfolger Holstein Kiel und SpVgg Greuther Fürth.

Die Kieler kamen beim mittlerweile seit 13 Spielen sieglosen FC St. Pauli von Guido Burgstaller (bis 79.) über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus und bleiben auf Platz zwei vor den Fürthern, die am Freitag beim Karlsruher SC mit 2:3 unterlagen. Der VfL Bochum kann am Sonntag im Spiel bei Jahn Regensburg noch an Fürth und Kiel vorbeiziehen.

Im dritten Spiel am Samstag schaffte das zuvor sechs Spiele sieglose Schlusslicht Würzburger Kickers (Stefan Maierhofer auf der Bank) mit dem 3:2-(0:1)-Erfolg beim VfL Osnabrück den zweiten Saisonsieg.