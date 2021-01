Beide Clubs mit Abstiegssorgen

Die in Abstiegsgefahr weilenden spanischen Fußball-Erstligisten Alaves und Huesca haben ihre Trainer beurlaubt. Der nur am letzten Tabellenplatz rangierende Aufsteiger SD Huesca trennte sich nach dem 0:2 gegen Betis Sevilla am Montagabend von Coach Michel, nachdem der Club von 18 Saisonspielen nur eines gewinnen konnte. Der 16. Alaves gab Stunden später das Aus von Pablo Machin bekannt. Die Basken waren Sonntag bei Cadiz mit 1:3 unterlegen.