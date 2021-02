Fußball: Hütter und Glasner für Kicker-Leser Top-5-Trainer

Für die Leser des deutschen Fußball-Fachmagazins Kicker sind die beiden österreichischen Trainer in der Bundesliga Top 5. In einer Umfrage landete der Vorarlberger Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) mit einer Durchschnittsnote von 1,9 auf Rang drei. Auf Platz vier landeten mit Note 2,1 ex aequo der Oberösterreicher Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Bayerns Meistermacher Hansi Flick und Ex-Salzburg-Coach Marco Rose, der im Sommer von Mönchengladbach zu Dortmund wechselt.

Platz eins belegte Urs Fischer (Union Berlin) knapp vor Christian Streich (SC Freiburg).