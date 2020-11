Giuseppe Iachini ist nicht mehr Trainer der Fiorentina. Die Verantwortlichen des Serie-A-Vereins entließen den 56-Jährigen am Montagabend nach nur elf Monaten und ersetzten ihn durch Cesare Prandelli. Für Italiens früheren Teamchef ist es eine Rückkehr. Seine erste Tätigkeit in Florenz hatte von 2005 bis 2010 gedauert. Danach war Prandelli bis 2014 für die Nationalmannschaft verantwortlich. Fiorentina liegt nach sieben Runden bei zwei Siegen in der Tabelle auf Platz zwölf.