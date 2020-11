Fußball: Inter Mailand kommt in der Meisterschaft in Fahrt

Inter Mailand kommt in der italienischen Fußball-Serie-A in Fahrt. Drei Tage nach der Heimniederlage in der Champions League gegen Real Madrid siegten die Mailänder am Samstag auswärts gegen das bisher ungeschlagene Überraschungsteam Sassuolo 3:0 (2:0) und rückten in die Top-Vier vor.

Ohne Goalgetter Romelu Lukaku in der Startformation brachten Alexis Sanchez (4.) nach Vorarbeit von Lautaro Martinez sowie ein Eigentor des Rumänen Vlad Chiriches (10.) Inter schon früh 2:0 in Führung. Roberto Gagliardini (60.) sorgte mit einem herrlichen Treffer für den Endstand.