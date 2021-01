Fußball: Inter Mailand nach Sieg bei Fiorentina im Cup-Viertelfinale

Mit einem Sieg in der Nachspielzeit hat Inter Mailand das Viertelfinale im italienischen Fußball-Cup erreicht. Der Tabellenzweite der Serie A setzte sich im Achtelfinale am Mittwoch mit 2:1 nach Verlängerung bei Fiorentina durch. Arturo Vidal (40.) brachte die Gäste durch einen Foulelfmeter in Führung. Christian Kouame (57.) glich aus. Den späten Siegestreffer erzielte Romelu Lukaku per Kopf (119.).

Fiorentina musste in der Partie auf den langjährigen Bayern-Star Franck Ribery verzichten - der Franzose fehlte wegen Knieproblemen. Im Viertelfinale trifft Inter auf den Stadtrivalen AC Milan.