Fußball: Interimscoach Kulovits fehlte bei Sandhausen-Sieg mit Corona

Interimstrainer Stefan Kulovits vom deutschen Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigte der Club am Sonntag unmittelbar vor dem Anpfiff der richtungsweisenden Begegnung gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Osnabrück. Sandhausen gewann das Match 3:0 und schob sich an die 16. Stelle. Kulovits befindet sich nach Vereinsangaben seit Freitag in Quarantäne.