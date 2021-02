Fußball: Juve verlor Schlager bei Napoli 0:1 - Leader Milan patzte

Insigne-Elfmeter entscheidend - Milan enttäuschte bei verdientem 0:2 bei Aufsteiger Spezia

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Aktualisierte Fassung nach Milan-Spiel ---------------------------------------------------------------------

Juventus Turin hat im Titelkampf der italienischen Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag erlitten. Der Titelverteidiger verlor am Samstagabend den Schlager der 22. Runde bei SSC Napoli mit 0:1 und ging nach sieben ungeschlagenen Pflichtspielen samt sechs Siegen erstmals nach längerer Zeit wieder einmal als Verlierer vom Platz. Der Rückstand des Dritten auf die Tabellenspitze wurde aber nicht größer, da AC Milan bei Aufsteiger Spezia Calcio völlig verdient 0:2 unterlag.

Sieben Punkte fehlen der "Alten Dame" auf Rang eins, wobei sie eine Partie weniger ausgetragen hat. Napoli konnte als neuer Vierter den Abstand zum Führenden auf neun Zähler verringern. Die AS Roma (am Sonntag gegen Udinese) und Lazio Rom liegen punktgleich dahinter. Lazio tritt am Sonntag bei Inter Mailand an, wobei der Zweite mit einem Sieg den Lokalrivalen von der Spitze verdrängen und um einen Punkt vorbeiziehen kann.

Für Napoli avancierte Lorenzo Insigne mit einem Elfmeter (31.) zum Matchwinner. Auf der anderen Seite blieben die Offensivbemühungen von Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Federico Chiesa und Co. unbelohnt. Napoli brachte eine Serie von drei sieglosen Pflichtspielen hinter sich und befindet sich mit zwei Zählern Rückstand nun im Windschatten von Juve.

Einen enttäuschenden Auftritt legte Milan bei Spezia hin. Offensivaktionen von Zlatan Ibrahimovic und Co. waren absolute Mangelware. Deutlich gefährlicher waren die Hausherren, die dank des Premieren-Serie-A-Treffers von Giulio Maggiore (56.) und einem Tor von Simon Bastoni (67.) nach einem kurz abgespielten Freistoß die Oberhand behielten und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelten. In der Tabelle gelang der Vorstoß auf Platz 14.