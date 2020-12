Juventus Turin hat sich am Samstag zumindest für wenige Stunden auf Platz zwei der italienischen Fußball-Liga geschoben. Der Titelverteidiger feierte einen 2:1-Heimsieg im Stadtderby gegen Torino, musste aber lange um den Erfolg zittern. Die Gäste gingen in der 9. Minute durch Nicolas N'Koulou in Führung, Kopfball-Treffer von Weston McKennie (78.) und Leonardo Bonucci (89.) sorgten für die späte Wende.