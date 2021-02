Juventus Turin hat sich am Samstag im Spitzenspiel der 21. italienischen Fußball-Liga-Runde daheim gegen AS Roma mit 2:0 durchgesetzt. Cristiano Ronaldo ebnete dem Meister mit einem Flachschuss in der 13. Minute den Weg zum fünften Sieg in Folge in einem Pflichtspiel, das 2:0 fiel durch ein Eigentor von Ibanez (69.). Die Turiner überholten durch den Sieg die Römer und sind nun Dritte.