Fußball: Juventus und Atalanta im Cup-Halbfinale

Italiens Fußball-Meister Juventus ist nach einem 4:0-Pflichtsieg gegen den Zweitligisten SPAL Ferrara ins Halbfinale des italienischen Fußball-Cups eingezogen. Juve spielt nun im Halbfinale in Hin- und Rückspiel am 3. und 10. Februar gegen Inter Mailand, das am Dienstag den Stadtrivalen Milan mit 2:1 bezwungen hatte.

Alvaro Morata legte mit einem verwandelten Foulelfmeter (16.) die Grundlage für den Erfolg, der ohne den geschonten Superstar Cristiano Ronaldo zustande kam. Gianluca Frabotta (33.), Dejan Kulusevski (78.) und Federico Chiesa (94.) legten nach. Zuvor war Atalanta aus Bergamo trotz Unterzahl und zeitweiligem 1:2-Rückstand dank eines 3:2-Heimsieges gegen Lazio Rom ins Halbfinale der Coppa Italia eingezogen. Der Gegner ist der Sieger des Duells Napoli - Spezia.