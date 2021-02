Fußball: Kapfenberg besiegte in 2. Liga GAK 3:1

Dornbirn siegte beim FAC

Im Kampf um eine Aufstiegschance in die Fußball-Bundesliga hat der GAK am Samstag einen Rückschlag erlitten. Die Grazer mussten sich beim Kapfenberger SV mit 1:3 (1:2) geschlagen geben und liegen damit weiter zwei Punkte hinter Wacker Innsbruck auf Rang fünf. Da Lafnitz, Liefering und BW Linz, die ersten drei der Tabelle der 2. Liga, nicht aufsteigen dürfen oder wollen, haben die Tiroler den Platz inne, der ein Relegationsspiel gegen den Bundesligaletzten bringt.

In Kapfenberg brachte Leo Mikic die Gastgeber in Führung. Nach dem Ausgleich durch Dominik Hackinger nach schöner Kombination (35.) erzielte Levan Eloshvili mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff den neuerlichen Führungstreffer. Marvin Hernaus fixierte in der 95. Minute den Endstand. Mit dem dritten Sieg in Serie verbesserte sich der KSV auf Rang zehn.

Im zweiten Spiel des Tages feierte Dornbirn durch ein Tor von Tom Zimmerschied (43.) einen 1:0-(1:0)-Sieg beim FAC. Für die Wiener war es die vierte Niederlage hintereinander.