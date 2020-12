Fußball: Katar eröffnete 4. WM-2022-Stadion - Platz für 40.000 Fans

Mit Endspiel des nationalen Emir-Cups

Genau zwei Jahre vor dem Finale der Fußball-WM 2022 hat das Emirat Katar die vierte Arena für das Turnier eröffnet. Das Al-Rayyan-Stadion liegt im Westen der Hauptstadt Doha und bietet rund 40.000 Zuschauern Platz. Bei der WM in zwei Jahren sollen hier bis zum Viertelfinale sieben Spiele ausgetragen werden. In der ersten Partie trafen am Freitagabend die beiden katarischen Teams Al-Sadd und Al-Arabi im Endspiel des nationalen Emir-Cups aufeinander.

Die Arena zeichnet sich unter anderem durch eine leuchtende Außenfassade aus. Wie die meisten anderen WM-Stadien ist sie an das neue U-Bahn-Netz der Hauptstadt angebunden. Nach der WM soll die Kapazität des Stadions um die Hälfte reduziert werden. Die abgebauten Sitze sollen für ein anderes Stadionprojekt gespendet werden.

Bei der WM 2022 soll insgesamt in acht Stadien gespielt werden. Mehr als 90 Prozent der Infrastrukturprojekte seien fertig worden, sagte Organisationschef Hassan al-Thawadi. Wegen der großen Hitze im Sommer wird die WM 2022 erstmals im November und Dezember (21. November bis 18. Dezember) ausgetragen.