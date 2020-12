In Katar wird in rund zwei Wochen ein weiteres, für die Fußball-WM 2022 vorgesehenes Stadion eingeweiht. Das Al-Rayyan Stadium erlebt am 18. Dezember im Rahmen des Emir-Cup-Finales seine Premiere, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Danach werden vier von acht WM-Arenen in Betrieb sein. Im rund 40.000 Personen fassenden Al-Rayyan-Stadium gehen sieben Endrunden-Partien, darunter ein Achtelfinale, über die Bühne.